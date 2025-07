La Bce tira il freno sui tagli | tassi invariati al 2 per cento pesa l’incertezza sui dazi Usa

Come ampiamente atteso, la Banca centrale europea ha interrotto la manovra di riduzione dei tassi di interesse che proseguiva da circa un anno. Il principale riferimento sul costo del denaro nell’area euro, il tasso sui depositi, resta quindi al 2%, mentre il comunicato diffuso al termine del Consiglio direttivo rivendica che l’inflazione media nell’area valutaria “è pari attualmente al nostro obiettivo del 2% a medio termine”. Francoforte non si sbilancia sulle mosse future. Lo stesso Consiglio non si sbilancia sulle mosse future, ribadendo che verranno decise volta per volta sulla base dei dati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La Bce tira il freno sui tagli: tassi invariati al 2 per cento, pesa l’incertezza sui dazi Usa

