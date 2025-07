la bce lascia i tassi invariati al 2 per cento

La Bce ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse al 2 per cento sui depositi, al 2,15 sui rifinanziamenti e al 2,4 sui prestiti marginali. Si tratta della prima volta dopo otto tagli consecutivi, ma la decisione era ampiamente attesa dai mercati. La presidente Christine Lagarde, in conferenza stampa stampa, ha spiegato che la Banca centrale europea opererĂ su quattro punti. Intanto «manterrĂ l’inflazione al 2 per cento». Poi «deciderĂ riunione per riunione». Inoltre «l’approccio dipenderĂ dai dati». E infine «non prende nessun impegno in anticipo». Anche nel comunicato della Bce si parla di cautela: «Il contesto rimane eccezionalmente incerto, soprattutto a causa delle dispute commerciali». 🔗 Leggi su Lettera43.it

