L’82% delle madri non ce la fa più | ed è un dato che non possiamo ignorare

“Ci vuole un villaggio per crescere un bambino”, ci siamo sentite ripetere per anni. Ma a guardare le cose da vicino, quel villaggio sembra svanito nel nulla. È questo il quadro che emerge dal report “Where Did the Village Go?” di Peanut, l’app social dedicata a mamme e future mamme. Il dato più impressionante? L’82% delle madri si sente sola. Non stiamo parlando di una sensazione passeggera, ma di un’esperienza diffusa e sistemica. Una donna su due dichiara di piangere almeno una volta a settimana per mancanza di supporto. Eppure, il mito dell’onnipotenza materna continua a reggere. Ma a che prezzo? Un villaggio che non esiste più. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - L’82% delle madri non ce la fa più: ed è un dato che non possiamo ignorare

