Nick Kyrgios continua a fare brutte figure sia in campo che fuori. L’ultima è davvero clamorosa. L’australiano, dopo aver rimediato un’altra figuraccia a Washington, è tornato a fare quello che gli riesce meglio: parlare male degli altri sui social. Sfogando la sua frustrazione, come sempre, contro Jannik Sinner, un vero e proprio must nei suoi attacchi. Il tennista ha lanciato un paio di bordate al numero uno del mondo. Peccato, però, che ciò non fa accrescere il suo status nĂ© in denaro nĂ© in punti ranking. A seguire quanto riportato da Gazzetta.it. Kyrgios attacca nuovamente Sinner, le parole. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Kyrgios continua a sfogare la sua frustrazione su Sinner: «Ci ha preso di nuovo in giro»