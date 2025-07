Koopmeiners alla Continassa nel primo giorno di ritiro della Juventus | anche l’olandese ha varcato i cancelli – VIDEO

Koopmeiners alla Continassa nel primo giorno di ritiro della Juventus: anche l’olandese ha varcato i cancelli – Il VIDEO dell’arrivo del centrocampista. (Marco Baridon inviato alla Continassa) – Questa mattina Teun Koopmeiners  ha varcato i cancelli della Continassa  per il primo giorno di ritiro, pronto a iniziare la nuova stagione sotto gli occhi attenti di Igor Tudor  e della dirigenza juventina. Arrivato la scorsa estate con grandi aspettative, il centrocampista olandese ha faticato a trovare continuità nella sua stagione di esordio, rimanendo al di sotto del rendimento che aveva convinto i bianconeri a puntare su di lui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners alla Continassa nel primo giorno di ritiro della Juventus: anche l’olandese ha varcato i cancelli – VIDEO

In questa notizia si parla di: continassa - primo - giorno - ritiro

Allenamento Juve, lavoro atletico e focus sulla tattica: il report dalla Continassa nel primo giorno di preparazione per la sfida contro l’Udinese - di Redazione JuventusNews24 Allenamento Juve, lavoro atletico e focus sulla tattica. Report del club bianconero a due giorni dalla sfida contro l’Udinese.

Rugani Juventus, sarà lui il primo rinforzo dei bianconeri per il Mondiale per Club? Alla Continassa hanno un piano preciso - di Redazione JuventusNews24 Rugani Juventus, sarà lui il primo rinforzo dei bianconeri per il Mondiale per Club? Alla Continassa hanno un piano preciso: tutti gli aggiornamenti.

Rugani Juventus, sarà lui il primo rinforzo dei bianconeri per il Mondiale per Club? Alla Continassa hanno un piano preciso - di Redazione JuventusNews24 Rugani Juventus, sarà lui il primo rinforzo dei bianconeri per il Mondiale per Club? Alla Continassa hanno un piano preciso: tutti gli aggiornamenti.

Tudor inizierà con una serie di allenamenti doppi, prima della partenza per il ritiro in Germania. Il primo test il 2 agosto a porte chiuse con la Reggiana ? Vai su Facebook

La Juve si prepara al ritiro: i 6 giocatori in anticipo alla Continassa; Juve, la rivoluzione di Comolli inizia alla Continassa: tra Tudor, Salihamidzic e il futuro di alcuni big; Juventus-Thiago Motta, primo giorno alla Continassa: Daremo tutto sul campo.

Ritiro Juve 2025/26 LIVE: inizia la nuova stagione dei bianconeri, primo allenamento alla Continassa – FOTO e VIDEO - Ritiro Juve 2025/26: riparte la stagione dei bianconeri, primo allenamento alla Continassa agli ordini di Igor Tudor – FOTO e VIDEO (inviato alla Continassa) – Si alza ufficialmente il sipario sulla s ... Lo riporta juventusnews24.com

TJ - RITIRO JUVE DAY 1 - Si attende dei giocatori. Saranno assenti Conceicao e David: il motivo - La Juventus, oggi, si ritroverà alla Continassa per il primo giorno di preparazione in vista della prossima stagione. tuttojuve.com scrive