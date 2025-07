Kolo Muani Juve | ieri nuovi contatti col PSG e spunta anche una promessa di Comolli Cosa ha rivelato al centravanti francese

tornato ora a Parigi. La Juventus  sta cercando di chiudere la trattativa per il riscatto di Randal Kolo Muani, ma le negoziazioni con il Paris Saint-Germain  sono ancora in corso. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il direttore generale Damien Comolli  ha promesso al giocatore che la questione sarà risolta entro fine mese, o al massimo all’inizio di agosto. La Juventus sta cercando di portare a termine l’operazione, ma ci sono ancora delle divergenze tra le parti, soprattutto sulla formula del trasferimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve: ieri nuovi contatti col PSG e spunta anche una promessa di Comolli. Cosa ha rivelato al centravanti francese

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'"indirizzo" di mister Tudor sembra già definito

Kolo Muani Vlahovic, i due possono giocare insieme? Parola ad Adriano Bacconi: «Hanno delle caratteristiche diverse, ma potrebbero combaciare. A me rimane quel desiderio…»

Kolo Muani Vlahovic, chi tra i due è favorito per guidare l'attacco in vista di Juve Udinese? Tudor sembra orientato verso quella decisione!

