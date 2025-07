Kolasinac va veloce | estate di lavoro per anticipare il rientro con l' Atalanta

Il difensore è stato operato ad aprile e punta a tornare a inizio ottobre. Così Bonfanti andrebbe in prestito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kolasinac va veloce: estate di lavoro per anticipare il rientro con l'Atalanta

