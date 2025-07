Knesset approva mozione per annessione Cisgiordania stato sionista prosegue senza sosta la conquista illegale di territori palestinesi

Con 71 voti a favore e 13 contrari è stata approvata una mozione non vincolante che chiede la sovranitĂ israeliana a Cisgiordania e Valle del Giordano Gravissimo: la Knesset israeliana approva mozione per l'annessione della Cisgiordania. Nella totale indifferenza generale prosegue senza sosta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Knesset approva mozione per annessione Cisgiordania, stato sionista prosegue senza sosta la conquista illegale di territori palestinesi

In questa notizia si parla di: mozione - cisgiordania - knesset - approva

Israele, Knesset approva mozione su annessione Cisgiordania con 71 sì e 13 no: verso fine dello Stato palestinese e realizzazione "Greater Israel" - Il parlamento israeliano accelera il piano "Greater Israel”, in una decisione che sarà probabilmente esecutiva dall'autunno 2025 In Israele, la Knesset ha approvato nella giornata di mercoledì 23 luglio la mozione relativa all'annessione dei territori della Cisgiordania con 71 sì e 13 no.

LA KNESSET VOTA L'ANNESSIONE DELLA CISGIORDANIA Times of Israel I legislatori della Knesset hanno approvato con 71 voti a favore e 13 voti contrari una mozione non vincolante per l'ordine del giorno a favore dell'annessione della Cisgiordania alla Vai su X

La Knesset approva una mozione sull’annessione della Cisgiordania; Hamas risponde alla proposta di tregua. L'Onu: A Gaza la fame uccide come le bombe - Dieci morti nel centro e sud di Gaza, soldato Idf ferito; ULTIMA ORA: Il Parlamento israeliano approva l'annessione della Cisgiordania on 71 favorevoli e 13 contrari: verso la fine dello Stato palestinese.

Il parlamento di Israele approva la mozione sull’annessione della Cisgiordania - Il parlamento israeliano (Knesset) ha approvato una mozione non vincolante per estendere la sovranità alla Cisgiordania e alla Valle del Giordano con 71 voti a favore ... Come scrive msn.com

Israele, alla Knesset il piano per l'annessione della West Bank: l'annuncio del ministro Levin - La Knesset, il Parlamento israeliano, vuole mettere ai voti una mozione che vuole estendere la sovranità israeliana in Giudea e Samaria. Si legge su msn.com