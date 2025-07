Kitty Spencer in Italia con la figlia Athena, l’adorabile look matchy.

Tale madre, tale figlia. E, nonostante abbia appena due anni, Athena mostra già di avere il senso dello stile della mamma. La piccoletta figlia di Lady Kitty Spencer si gode il viaggio in Toscana con un abitino griffato e prezioso, uguale a quello indossato dalla nipote di Lady Diana. Il loro look matchy è un omaggio alla tradizione italiana e un’ispirazione per tutte le coppie di mamma e figlia pronte a partire per le vacanze. Il look matchy di Kitty e Athena. Pur proteggendo la privacy della sua piccola, Kitty Spencer ha condiviso con i propri follower alcuni dolci momenti in compagnia della figlia Athena. 🔗 Leggi su Dilei.it

