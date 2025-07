Kiev e Mosca annunciano un nuovo scambio di prigionieri

Il 23 luglio le delegazioni di Ucraina e Russia hanno partecipato a un terzo ciclo di negoziati diretti a Istanbul, constatando la "distanza" delle rispettive posizioni sulla guerra e concordando solamente un nuovo scambio di prigionieri.

Ucraina e Russia: non c’è accordo, solo scambio di prigionieri. Meloni: “Niente truppe italiane a Kiev”. Gelo con Macron - Accade a margine del vertice della Comunità Politica Europea. In Albania c'è Volodymyr Zelensky, nelle medesime ore i colloqui tra la delegazione russa e quella ucraina confermano la scarsa concretezza del tavolo di Istanbul.

Ucraina, scambio soldati prigionieri tra Kiev e Mosca. Putin parla con Witkoff - Ucraina. Scambio di soldati prigionieri tra Kiev e Mosca. Il presidente russo Vladimir Putin ha discusso con l’inviato speciale degli Stati Uniti Stev Witkoff i termini della pace con Kiev.

Istanbul, concordato scambio di 1000 prigionieri e si valuta incontro diretto Putin-Zelensky - Kiev avrebbe definito le richieste russe "inaccettabili" e presentate solamente allo scopo di far fallire i negoziati.

Trump: L'Europa paga il 100% delle armi per Kiev. Nuovi attacchi russi, anche Odessa nel mirino - Mosca, massiccio raid ucraino a Sochi, 2 morti, 11 feriti; Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Pesanti raid russi su Odessa, colpito il mercato storico. I negoziati: sì di Mosca e Kiev a uno scambio di 1.200 prigionieri per parte; A Istanbul i colloqui tra le delegazioni di Mosca e Kiev: deciso lo scambio di 1.200 prigionieri per parte.

Nei colloqui a Istanbul, in Turchia, le delegazioni di Russia e Ucraina hanno concordato altri scambi di prigionieri, 1200 per parte, soldati e civili.

Trump: "L'Europa paga il 100% delle armi per Kiev". Intesa per lo scambio di 1200 prigionieri - Costa (Ue) a Xi, "la Cina prema su Mosca per la fine della guerra in Ucraina" Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha esortato la Cina a "usare la sua influenza" sulla Russia per contribu ...