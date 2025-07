Kevin Feige svela perché Fantastic Four è ambientato su una Terra diversa da quella principale del MCU

Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha rivelato il piano strategico per ambientare I Fantastici Quattro: Gli Inizi su una Terra alternativa, fornendo la mappa più chiara per la conclusione della saga del Multiverso. In un momento di straordinaria franchezza durante una tavola rotonda per la stampa a cui ha partecipato ComicBook, Feige ha spiegato non solo perché la separazione della squadra è cruciale per il futuro, ma ha anche affrontato direttamente le difficoltà del Marvel Cinematic Universe dopo Endgame, ammettendo che lo studio si è espanso “troppo” e promettendo un ritorno alla forma. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

