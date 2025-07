Kessié Juventus: mossa di questa italiana! Vuole riportare in Serie A il centrocampista ivoriano seguito anche dai bianconeri, tutti i dettagli. La Fiorentina sogna in grande per il suo centrocampo. Dopo aver già definito due colpi importanti come il riscatto del regista Nicolò Fagioli e l’arrivo del giovane talento Jacopo Fazzini, la dirigenza viola non si ferma e punta a un nome di caratura internazionale per completare il reparto. Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club toscano insisterà nei prossimi giorni per Franck Kessié, con il tecnico Stefano Pioli che lo ha indicato come l’obiettivo primario e inseguito anche dal calciomercato Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kessié Juventus: c’è la mossa di questo altro club italiano! Vuole riportare in Serie A il centrocampista ivoriano, tutti i dettagli della sua situazione