Kessie Juve la rivale di Serie A fa sempre più sul serio! La rivelazione dall’Arabia spiazza tutti | offerta ufficiale per convincere Al Ahli

Kessie Juve, la rivale di Serie A fa sempre piĂą sul serio: le ultime novitĂ sull’interesse per il centrocampista. Secondo quanto riportato dal portale arabo Arriyadiyah.com, la Fiorentina avrebbe fatto un’offerta ufficiale all’ Al Ahli per l’acquisto di Franck KessiĂ©, centrocampista ivoriano che milita nella squadra saudita. L’ex stella di Milan e Atalanta, dopo il trasferimento dal Barcellona all’ Al Ahli nell’estate del 2023 per una cifra intorno ai 12,5 milioni di euro, è stato protagonista di una stagione positiva con il club saudita, contribuendo al titolo dell’ AFC Champions League. Tuttavia, il centrocampista, che ha ancora un anno di contratto con l’ Al Ahli, potrebbe tornare in Serie A, dove ha giĂ lasciato il segno in precedenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kessie Juve, la rivale di Serie A fa sempre piĂą sul serio! La rivelazione dall’Arabia spiazza tutti: offerta ufficiale per convincere Al Ahli

Sudakov Juve, c’è ancora speranza per i bianconeri! Quella rivale della Juve non ha ancora raggiunto l’accordo con lo Shakhtar Donetsk. Come stanno le cose - di Redazione JuventusNews24 Sudakov Juve, i bianconeri non perdono la speranza di acquisire il talento ucraino: l’accordo tra lo Shakhtar e quel club italiano non è stato raggiunto.

Gutierrez Juve, l’affare si raffredda improvvisamente! Quel club rivale balza in pole: lo segue da un anno. Come cambiano le cose per la corsa al laterale del Granada - di Redazione JuventusNews24 Gutierrez Juve, l’esterno del Granada non è più così vicino ai bianconeri: quel club rivale lo segue da un anno!.

Calciomercato Juve, blitz in Italia: gli agenti hanno incontrato una rivale. Mossa a sorpresa per l’obiettivo dei bianconeri. Gli ultimi aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, blitz in Italia: il Napoli fa sul serio ed ha incontrato l’entourage di David.

Juventus, scambio più 3 milioni: nuovo affare dopo Conceicao - La Juventus al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Igor Tudor in vista della nuova stagione: possibile scambio sul mercato ... Riporta calciomercato.it

Hjulmand Juventus, il nome si infiamma! Cosa filtra con lo Sporting: ci sono importanti aggiornamenti sul futuro del centrocampista - Hjulmand Juventus, il nome si infiamma nelle mosse dei bianconeri: tutti i dettagli sul centrocampista Il calciomercato Juventus si sta preparando ad affrontare un’importante finestra di mercato, con ... Secondo juventusnews24.com