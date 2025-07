Kayfabe Is Dead But I Was There – NWA Story #02 Lou Thesz e la corona ricevuta in silenzio

“Ci sono momenti nella vita di un uomo che non fanno rumore, ma cambiano ogni cosa.” — Albert Camus, Taccuini Il 27 novembre 1949, in un’America che si stava ancora scrollando di dosso le macerie della guerra, accadde qualcosa che non finì sui giornali. Non ci furono titoli a nove colonne, nĂ© fanfare. Non volò un solo confetto. Ma il wrestling, quello vero, cambiò per sempre. Orville Brown, campione mondiale riconosciuto della nascente National Wrestling Alliance, aveva appena avuto un terribile incidente d’auto. Fratture multiple, lesioni alla colonna vertebrale. La carriera, finita. La cintura, vacante. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Kayfabe Is Dead, But I Was There – NWA Story #02 “Lou Thesz e la corona ricevuta in silenzio”

