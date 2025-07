Kate Middleton la gonna in denim che piace a Charlotte Ma lei non l’ha mai messa

Kate Middleton ha condiviso sul profilo Instagram ufficiale un video coi tre figli per celebrare il dodicesimo compleanno di George, martedì 22 luglio. Nella clip la Principessina Charlotte indossa una gonna di jeans, già diventata un must have. Ma è un capo che sua madre non ha mai indossato in pubblico, nemmeno quando era una ragazza. Kate Middleton, la gonna di jeans di Charlotte. Kate Middleton ha commosso il mondo con un video in cui i suoi tre bambini, George, Charlotte e Louis, giocano e scherzano insieme. La clip mostra i due fratelli e la sorella molto uniti. Non c’è nulla di artificiale o costruito in quello che è stato ripreso. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton, la gonna in denim che piace a Charlotte. Ma lei non l’ha mai messa

Kate Middleton regina della natura: «Guarisce corpo e spirito» - Kate Middleton non ha mai nascosto l’enorme conforto che le ha dato immergersi nella natura durante la sua malattia, e adesso ha deciso di celebrare questa unione con un nuovo progetto video.

Ieri, a Londra, Kate Middleton ha consegnato un prestigioso premio allo stilista Patrick McDowell, che le ha dedicato una delle sue creazioni - I l suo arrivo è stato annunciato solo all’ultimo momento, ma ieri Kate Middleton non ha voluto rinunciare al suo appuntamento annuale con uno degli eventi più importanti del calendario della moda inglese.

Una rosa dedicata a Kate Middleton, perché si chiamerà come la principessa - (Adnkronos) – Esiste un'infinità di rose e altrettanti nomi per distinguerle. Abraham Darby, Aimèe Vibert, Alain Blanchard, Alba Amelia, Albertine, Alexandra Renaissance, Alfred de Dalmas, Alister Stella Grey, Ambre Queen, Anna Vena, Aphrodite… tanto per citarne soltanto alcuni fra quelli registrati, con cui questi fiori vengono chiamati.

