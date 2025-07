Juventus un colpo per la fascia destra | Nahuel Molina nel mirino

La Juventus punta con decisione su Nahuel Molina per rinforzare la fascia destra. L’argentino, attualmente all’Atletico Madrid, piace molto al ds Comolli. Secondo Gianni Balzarini, il club bianconero ha avviato contatti con l’entourage del giocatore. Molina, ex Udinese, conosce bene la Serie A e potrebbe adattarsi rapidamente al 3-4-2-1 di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, un colpo per la fascia destra: Nahuel Molina nel mirino

La #Juventus sta considerando concretamente il nome di Nahuel #Molina come potenziale titolare della fascia destra. Primi contatti in corso con il suo entourage, che ha avuto già dialoghi con alcuni club. L’#AtleticoMadrid puó farlo uscire in presti Vai su X

La #Juventus, un club francese e due club di Premier League hanno chiesto informazioni per Nahuel #Molina, il quale è pronto a lasciare l’#AtleticoMadrid perché non è nei piani di #Simeone. ? #NicoSchira Vai su Facebook

La Juventus raddoppia a destra: dopo Joao Mario avanza Molina - Il dg Comolli ha rivoluzionato la fascia destra di Tudor: dopo la staffetta portoghese c'è fiducia anche per l'ex Udinese ... Da gazzetta.it

