Juventus ufficiale | ecco Joao Mario Alberto Costa al Porto

Torino, 24 luglio 2025 – La notizia era ampiamente nell'aria e adesso è pure ufficiale: Joao Mario è un nuovo calciatore della Juventus. Il terzino classe 2000, ormai ex Porto, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030 con la Vecchia Signora, che ha sborsato 11,4 milioni di euro (pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a 1,2 milioni) per accaparrarselo. Da domani il portoghese si allenerà alla Continassa con i nuovi compagni. "È una sensazione fantastica. Sono molto felice di essere qui, la Juventus è un club straordinario, il più importante in Italia e uno dei più importanti al mondo, per cui non potrei essere più entusiasta di iniziare questa avventura e spero che questa sarà una bella stagione sia per me che per la squadra - le prime parole di Joao Mario da giocatore della Juventus - Conceicao? Ho parlato con lui e raccontato cose bellissime di questo club di questa città . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

