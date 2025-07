Juventus U20 Nava rinnova fino al 2028 | primo contratto da professionista per un classe 2008

Oltre a lavorare intensamente sul calciomercato per rinforzare la Prima Squadra di Igor Tudor, che oggi ha iniziato la preparazione estiva alla Continassa, la Juventus non smette di guardare con attenzione anche al proprio settore giovanile. Proprio nella giornata odierna infatti, la Vecchia Signora ha portato a termine una doppia operazione tra i pali per due classe 2008. Sebastiano Nava ha prolungato il proprio accordo fino al 2028, mentre per Raffaele Huli è arrivata la soddisfazione per la firma del primo contratto da professionista. Il comunicato su Nava. Con un comunicato ufficiale la Juventus ha reso noto il prolungamento del contratto di Nava: " Un giorno speciale per Sebastiano Nava: il giovane portiere ha infatti firmato il prolungamento di contratto con la Juventus.

Juventus Under 17, il percorso dei bianconeri a Euro 25: in gol il belga Gielen. Nava e Elimoghale staccano il pass per le semifinali: Huli e Durmisi eliminati con l’Albania - di Fabio Zaccaria Juventus Under 17, i bianconeri ad Euro 25: gol di Gielen contro la Cechia. Nava ed Elimoghale battono l’Inghilterra e si qualificano alle semifinali.

Juventus Under 17, non basta un grande Nava: il portogallo vince ai rigori. Il Belgio di Gielen eliminato dalla Francia. Il resoconto delle semifinali di Euro 25 - di Fabio Zaccaria Juventus Under 17, Italia eliminata ai rigori dal Portogallo: Nava ne para 2 ma non basta agli Azzurrini.

U20 | Nava rinnova il contratto fino al 2028; U20 | Primo contratto da professionista per Huli; Ufficiale | Federico Gatti rinnova in bianconero fino al 2030.

