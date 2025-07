Juventus rivoluzione bloccata | i casi irrisolti che frenano il calciomercato

La Juventus ricomincia ad allenarsi ma della squadra che ha in testa Igor Tudor per la prossima stagione c’è poco. Il club bianconero ha portato a termine le operazioni in entrata di Jonathan David (a parametro zero dal Lilla), Francisco Conceicao (riscattato dal Porto) e J oao Mario (sempre dal club portoghese, ma non può muoversi liberamente se non risolve alcuni casi molto intricati. Prima di tutto quello che riguarda Dusan Vlahovic. Il peso di Vlahovic. L’attaccante serbo è schiavo del suo contratto spropositato che per la prossima stagione peserebbe per 24 milioni lordi sul bilancio della società di Elkann. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Juventus, rivoluzione bloccata: i casi irrisolti che frenano il calciomercato

