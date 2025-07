Juventus inizia la stagione alla Continassa | Miretti guida il raduno

La Juventus ha inaugurato la stagione 2025-2026 con il raduno alla Continassa. Fabio Miretti è stato il primo a presentarsi al centro sportivo. Il centrocampista, reduce dal prestito al Genoa, attira l'interesse del Napoli, che propone un prestito con obbligo di riscatto tra i 10 e i 12 milioni.

Douglas Luiz non si presenta al raduno della Juve: assenza ingiustificata Unico assente ingiustificato oggi alla Continassa è Douglas Luiz: la Juve prenderà dei provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. Sembra chiaro che la sua avventura a Torino si

