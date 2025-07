Juventus | il raduno accende la stagione

La nuova stagione prende il via La Juventus inaugura la stagione 202526 con il raduno alla Continassa, segnato dall’arrivo di Joao Mario, nuovo rinforzo per il progetto bianconero. Le indiscrezioni di mercato indicano un’estate intensa per Damien Comolli, che guida la strategia del club. Torino pulsa di entusiasmo calcistico, mentre L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: il raduno accende la stagione

Juventus, arrivano conferme sull’addio: succederà a fine stagione - Le voci circolate nella giornata di oggi sono state confermate dai piani alti bianconeri, si attende la fine del campionato.

Pecchia ha un dolce ricordo della Juventus Next Gen: «Quella stagione fu indelebile. Vincemmo con una squadra giovane e quella Coppa Italia…» - di Redazione JuventusNews24 Pecchia, ex allenatore della Juventus Next Gen, ha ricordato la Coppa Italia Serie C vinta con la Seconda squadra bianconera.

Juventus-Inter Women: le convocate di Piovani per l’ultima della stagione! - Gianpiero Piovani convoca ventisei giocatrici per Juventus-Inter Women, sfida valida per la decima e ultima gara di poule scudetto.

Michel #Platini derubato. Secondo quanto riferisce l’emittente RTL, l’ex numero 10 della #Juventus ha subito un furto con scasso nella sua abitazione sita nel dipartimento delle Bouches-du-Rhône, nel sud della #Francia. Intorno alle 5:30 del mattino, l’ex cam Vai su X

Juventus, scoppia il caso Douglas Luiz: assente ingiustificato al ritiro della Continassa - I bianconeri tornano a lavoro dopo la pausa estiva post Mondiale per Club. Lo riporta msn.com

Raduno Juventus, Douglas Luiz non si presenta: in arrivo provvedimenti - Il centrocampista brasiliano non si e presentato senza dare spiegazioni. sportmediaset.mediaset.it scrive