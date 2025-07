Juventus | il Milan punta a Vlahovic

Un bomber per il futuro rossonero Il Milan è a caccia di un centravanti di peso per rafforzare il reparto offensivo, e Dusan Vlahovic emerge come obiettivo primario. Le indiscrezioni di mercato confermano che il club rossonero ha avviato i primi contatti con la Juventus per il bomber serbo, sempre L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: il Milan punta a Vlahovic

In questa notizia si parla di: milan - vlahovic - juventus - punta

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce? - Dusan Vlahovic è in uscita dalla Juventus e su questo non ci sono dubbi, ma la domanda che resta irrisolta riguarda dove potrà andare l’attaccante serbo e quali saranno le modalità della cessione.

Milan, assalto a Vlahovic: ecco l’offerta dei rossoneri - Il futuro di Dusan Vlahovic non è ancora definitivamente delineato. Sul serbo della Juventus c’è il forte interesse del Milan.

Milan, Vlahovic si fa in salita: si respira aria di derby - Il serbo ha voglia di ripartire e mister Allegri lo chiama a sé. Ma il calciomercato è imprevedibile e un ex cugino s’inserisce scombussolando i piani dei rossoneri.

Rassegna Stampa – 24 luglio 2025 ? Giornata ricca di movimenti di mercato e spunti da non perdere tra Milan, Juve e Napoli, passando per l’ennesimo colpo di scena nel mondo del tennis. Il Milan punta forte su Vlahovic La prima pagina de La Gazzett Vai su Facebook

Vlahovic-Milan: cosa c'è di vero e DUE cessioni in arrivo per la Juventus NUOVO VIDEO con @fllauu e @riccardomeloni4 Vai su X

Vlahovic al Milan? I piani della Juve. Ultime news di calciomercato di oggi; Calciomercato Milan: Vlahovic pista calda, la strategia rossonera; Milan, missione prima punta: Vlahovic il prescelto di Allegri, Castro e Zirkzee le alternative in quota.

Milan, pista Vlahovic per l'attacco: contatti con la Juventus - L'ultima pista per regalare un centravanti a Max Allegri porta al serbo della Juventus, sempre più ai margini del progetto bianconero con l'arrivo di Jonat ... Come scrive msn.com

Milan punta su Vlahovic, con Thiaw nel mirino della Juventus - Il mercato estivo, che non conosce soste, continua a tenere banco con trattative sempre più serrate, soprattutto tra le grandi del calcio italiano. Si legge su informazione.it