Torino, 24 luglio 2025 - Fra le grane da risolvere in casa Juventus c'è sicuramente quella legata alla situazione di Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, in uscita dal club bianconero, non si è presentato questa mattina alla Continassa, dove da oggi è iniziata la preparazione in vista della nuova stagione. Un'assenza ingiustificata quella del classe '98 (a differenza di quelle di Jonathan David e Francisco Conceicao ), che andrĂ certamente incontro a dei provvedimenti da parte della Vecchia Signora. L'episodio odierno rende ancora piĂą improbabile una permanenza a Torino dell'ex Aston Villa, che nella scorsa annata ha collezionato appena 27 presenze e 877 minuti in campo, senza segnare o fornire assist ai compagni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juventus, grana Douglas Luiz: assenza ingiustificata nel primo giorno di raduno

