Juventus che guaio | ballano 50 milioni serve l’unità di crisi

Un problema che rischia di scoppiare tra le mani per un calciatore che di problemi ne ha creati parecchi. Ora servono silenzi intelligenti piĂą che parole forti. PerchĂ© certe partite non si vincono con i comunicati, ma con il sangue freddo (LaPresse) – serieanews.com La Juve si raduna per affrontare la nuova stagione, ma nel frattempo la dirigenza è alle prese con diversi casi spinosi. Alcuni sembrano semplici da sistemare, altri molto meno. C’è chi può partire senza troppi intoppi e chi invece è giĂ diventato un problema grosso, per ora e per dopo. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Juventus, che guaio: ballano 50 milioni, serve l’unitĂ di crisi

In questa notizia si parla di: juventus - guaio - ballano - milioni

Juventus, che guaio: “Postilla nel contratto, non può giocare in Serie A” - I bianconeri restano spiazzati dall’ultimo annuncio sul futuro del calciatore che può cambiare le carte in tavola La Juventus è in piena lotta per un posto nella prossima Champions League in un rush finale che si fa sempre più complesso e ricco di incognite.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il Napoli si è inserito nella trattativa per Lookman, superando l’offerta dei nerazzurri di 40 milioni. I campioni d’Italia hanno rilanciato a 50 milioni offrendo inoltre al nigeriano un contratto da 5 milioni a stagione, contro i Vai su Facebook

Juventus, che guaio: ballano 50 milioni, serve l’unità di crisi.

Juventus, richiesto un nuovo aumento di capitale da 15 milioni - E si legge: “Versamento avente medesimi termini, condizioni e finalità del versamento effettuato in data 28 marzo u. Come scrive gianlucadimarzio.com

Juve, 180 milioni spesi e profonde lacune: i conti da ... - Tuttosport - Tudor non ha colpe, non era neanche l’allenatore della Juventus, ma nel corso della stagione la Juventus ha speso oltre 180 milioni di euro per nuovi giocatori. Riporta tuttosport.com