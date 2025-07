Juve Primavera un altro 2008 ai saluti | Specker va in prestito al Genoa I dettagli dell’operazione

di Nicolò Corradino Juve Primavera, un altro 2008 ai saluti dopo la mancata creazione dell’Under 18: tutti i dettagli sul futuro di Specker. Stefano Specker, giovane e promettente terzino della Juventus, sarà un nuovo giocatore del Genoa in prestito. Come appreso da , il Genoa ha ottenuto il giocatore con un prestito con diritto di riscatto al termine della stagione, con la Juventus che si riserva anche un controriscatto. Questa formula, che permette al club bianconero di riacquistare il giocatore in futuro, testimonia la fiducia della Juve nelle qualità di Specker, considerato uno dei più interessanti prospetti della propria accademia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

