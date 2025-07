Juve Milan in agguato | occhi su Vlahovic e Kolo Muani

Torino, 24 luglio 2025 – Un intreccio di mercato tra Juve, Milan e Psg. Nel mirino Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani, entrambi finiti sotto la lente di ingrandimento dei rossoneri di Max Allegri. Il centravanti serbo conosce bene l’allenatore e sarebbe il finalizzatore ideale, mentre il francese rappresenterebbe il contropiedista utile per lo stile di gioco di Max, molto improntato alla difesa e ripartenza. La Juve, invece, si trova in un limbo perchĂ© non riesce a sbloccare la situazione di Dusan e nemmeno quella per Kolo Muani vista la richiesta di 50 milioni del Psg. Intanto parla Tacchinardi: “La Juve si sta muovendo bene e David è un grande colpo”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, Milan in agguato: occhi su Vlahovic e Kolo Muani

In questa notizia si parla di: juve - milan - vlahovic - kolo

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il Napoli giocherà domenica sera con il Parma, ma prima ci sono delle novità di calciomercato che riguardano anche il Milan e la Juve Dopo il pareggio rimediato ormai una settimana fa allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa, di fatto, il Napoli è obbligato a vincere le ultime due giornate di campionato per avere la certezza di vincere il campionato.

Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità - di Redazione JuventusNews24 Giuntoli Juve, il suo futuro è ancora a tinte bianconere! Quel dirigente ex Milan non entrerà a fare parte dell’organigramma bianconero.

Calciomercato, Giuntoli su Osimhen: “Juve non interessata”. E il Milan? - La Juventus si defila per Victor Osimhen. Cosa farà adesso il Napoli? Ecco la posizione del Milan su questa opportunità di mercato

MOMENTO SONDAGGIO! L’asse Milano-Torino è pronto a scaldarsi ancora! L’estate scorsa fu Kalulu a trasferirsi alla #Juve, oggi si parla di #Vlahovic e Kolo Muani al #Milan! Secondo Voi quale calciatore dei rossoneri farebbe più comodo a Ig Vai su X

Dusan Vlahovic continua a essere corteggiato dal Milan di Allegri Secondo La Gazzetta dello Sport, i rossoneri attendono l’arrivo di un altro attaccante alla Continassa prima di affondare il colpo #Juventus #Vlahovic #SpazioJ Vai su Facebook

Per Juve e Milan l’idea di uno scambio Vlahovic-Thiaw. E i rossoneri puntano anche Kolo Muani; Juventus: Vlahovic al Milan avvicina il ritorno di Kolo Muani, Sancho al posto di Nico; Punte girevoli Juve: Vlahovic al Milan apre il posto per Kolo Muani, Nico fa spazio a Sancho.

Punte girevoli Juve: Vlahovic al Milan apre il posto per Kolo Muani, Nico fa spazio a Sancho - Nel risiko dell'attacco, l'accelerata della trattativa che dovrebbe portare Dusan al Milan, libera il po ... Come scrive msn.com

Milan, pista Vlahovic per l'attacco: contatti con la Juventus - L'ultima pista per regalare un centravanti a Max Allegri porta al serbo della Juventus, sempre più ai margini del progetto bianconero con l'arrivo di Jonat ... Si legge su msn.com