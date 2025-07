juniores e amatori le finali la serata dei primi trofei

Oggi ci saranno le prime finali del Torneo della Montagna, con le categorie Juniores e Amatori. Il teatro sarà il comunale di Vezzano. Alle 20 in campo gli Juniores: Cervarezza-Castelnovo Capitale. I termali hanno vinto il girone A con 13 punti, In semifinale vittoria ai rigori (6-5) con la Querciolese. In totale 15 gol fatti e 7 subiti in 6 partite. Diverso il cammino del Castelnovo (foto in alto), alla seconda finale di fila: terzo nel girone B con 5 punti. Spareggio vinto col Gatta 2-1, e poi in semifinale successo ai rigori (4-3 alla Borzanese). In totale 11 gol fatti e 7 subite in 6 gare. In caso di parità ecco i supplementari da 10’ ciascuno, poi i rigori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

