Juanlu si sblocca la trattativa? Il retroscena sul volo dalla Spagna

Il Napoli continua ad essere molto forte sul terzino spagnolo, i contatti continuano e ci sono delle novità importanti sull’operazione. Gli azzurri sono sempre a lavoro in quel di Dimaro, dove dopo la sconfitta contro l’Arezzo, si preparano all’amichevole contro il Catanzaro in programma sabato 26 alle ore 18:00. La SSC Napoli, però, continua ad essere la squadra italiana più attiva sul mercato e non intende fermarsi agli acquisti di De Bruyne, Marianucci, Lucca, Lang e Beukema. La società vuole regalare ad Antonio Conte una rosa completa già in questo primo ritiro in Val di Sole, costruendo una squadra ben attrezzata in ogni ruolo del campo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Juanlu, si sblocca la trattativa? Il retroscena sul volo dalla Spagna

In questa notizia si parla di: juanlu - sblocca - trattativa - retroscena

Juanlu, si sblocca la trattativa? Il retroscena sul volo dalla Spagna; Questione terzini: Juanlu in stand-by e Zanoli può restare; Calciomercato Napoli, non si sblocca l'affare Juanlu: gli azzurri non vogliono la percentuale su rivendita.

CORRIERE - Juanlu-Napoli: l'affare non si sblocca. Sorpresa Zanoli? - La trattativa tra il Napoli e il Siviglia per Juanlu Sanchez, secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, non si sblocca. Lo riporta msn.com

Fasano: "Napoli, ora tre acquisti. Tentativo per Amrabat, retroscena su Zaccagni" - Il giornalista della redazione di Ruleta Sport, Gerardo Fasano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della testata giornalistica AreaNapoli. Segnala msn.com