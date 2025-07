Jordan Peele | il film horror che agita il pubblico

anticipazioni sui prossimi film horror con protagonisti emergenti. Il panorama cinematografico dedicato al genere horror si arricchisce di nuove produzioni attese per il 2025, con una particolare attenzione alle performance di giovani attori che stanno conquistando il pubblico. Tra le uscite più interessanti troviamo un sequel rinnovato di un classico del passato e un nuovo progetto prodotto da uno dei registi più apprezzati nel settore. In questo approfondimento, verranno analizzate le caratteristiche principali di queste pellicole e i volti emergenti che stanno attirando l’attenzione. il ritorno di “I Know What You Did Last Summer” e la sua nuova interpretazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Jordan Peele: il film horror che agita il pubblico

Milan, le pagelle di CM: Leao ed Hernandez tradiscono, difesa da film horror, Reijnders stecca - Milan-Bologna 0-1 Maignan 6: non ha colpe sul gol, cerca di guidare la squadra ma la serata è di quelle che passeranno alla storia in negativo.

The Conjuring – Il rito finale: il primo trailer del nuovo film horror! - The Conjuring – Il rito finale: il primo trailer del nuovo film horror! Dalla New Line Cinema arriva il primo trailer di The Conjuring – Il rito finale, il nono capitolo dell’ universo cinematografico di The Conjuring, la saga da oltre 2 miliardi di dollari di incasso al box office mondiale.

Brie Larson star del film horror Fail-Safe, prodotto da J.J. Abrams - L'attrice Brie Larson sarà la protagonista femminile di un nuovo progetto horror che avrà tra i suoi produttori J.

I Peccatori, l'horror con Michael B. Jordan in uscita al cinema promette terrore puro; Him: tensione alle stelle nel teaser trailer dell'horror sportivo prodotto da Jordan Peele; ‘I peccatori’: Ryan Coogler e il fanta-social-musical-drama-horror con doppio ruolo di Michael B. Jordan.

