Joe Burrow discute i colloqui contrattuali deludenti tra i bengalesi e Trey Hendrickson Shemar Stewart

2025-07-23 23:37:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Mentre parlava in una conferenza stampa con i membri dei media dopo la fine della pratica, il quarterback di Cincinnati Bengals Joe Burrow si è aperto su quanto sia “deludente” non avere Trey Hendrickson o la bozza del primo turno di rookie Shemar Stewart. “Sai, it’s Ovviamente deludente “, ha detto Burrow.” Ti piacerebbe avere tutti i tuoi ragazzi là fuori per cercare di costruire quella coesione di cui stavo parlando prima, ma non è così che di solito funziona. “ Dopo non aver raggiunto un accordo su un’estensione del contratto, Hendrickson è volato a Jacksonville, in Florida, dove attualmente rimane. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

