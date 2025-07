Joao Mario Juventus | dentro alla prima giornata bianconera del portoghese Quel gesto di Conceicao non è passato inosservato – VIDEO e retroscena

Joao Mario Juventus: tutti i retroscena della prima giornata in bianconero del nuovo acquisto dal Porto. Ecco il VIDEO e il gesto di Conceicao. È stata la giornata di Joao Mario. Giovedì 24 luglio, in coincidenza con il primo giorno del ritiro estivo della Juventus, è andato in scena l’ultimo atto che ha reso il terzino portoghese a tutti gli effetti un nuovo giocatore bianconero. Una giornata intensa, iniziata in mattinata con le visite mediche e conclusa nel pomeriggio con la tanto attesa firma sul contratto alla Continassa. Mattinata al J-Medical: l’arrivo e i test di idoneità . Sbarcato a Torino nella tarda serata di ieri, Joao Mario si è presentato in mattinata al J-Medical, il centro medico d’eccellenza della Vecchia Signora, per sottoporsi ai rigorosi controlli di rito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

