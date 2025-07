Joao Mario a JTV | Juventus club tra i più importanti al mondo sono entusiasta! Ho parlato con Conceicao ecco cosa mi ha detto

Joao Mario, nuovo giocatore della Juve, ha rilasciato la sua prima intervista a JTV. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. È ufficiale: Joao Mario è il nuovo esterno della Juve. A JTV, il neo bianconero ha rilasciato la sua prima intervista: di seguito riportate le sue dichiarazioni. ESSERE ALLA JUVE – «È una sensazione fantastica. Sono molto felice di essere qui, la Juventus è un club straordinario, il più importante in Italia e uno dei più importanti al mondo, per cui non potrei essere più entusiasta di iniziare questa avventura e spero che questa sarà una bella stagione sia per me che per la squadra». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Joao Mario a JTV: «Juventus club tra i più importanti al mondo, sono entusiasta! Ho parlato con Conceicao, ecco cosa mi ha detto»

In questa notizia si parla di: mario - joao - juventus - club

Caso Joao Mario, i motivi della vittoria in tribunale dell’Inter sullo Sporting: i documenti e le motivazioni del TAS - di Redazione Caso Joao Mario, i motivi della vittoria in tribunale dell’Inter sullo Sporting: i documenti e le motivazioni del TAS nel dettaglio.

Inter, vittoria al TAS per il caso Joao Mario: niente maxi-risarcimento allo Sporting - Sembra passata ormai una vita, ma c`è stato un periodo nella recente storia dell`Inter in cui Joao Mario Naval da Costa, o più semplicemente.

Caso Joao Mario, multa da 30 milioni all’Inter: sentenza UFFICIALE del Tas - In casa nerazzurra arriva la sentenza ufficiale da parte del Tribunale legata al caso che coinvolge il centrocampista portoghese Una decisione che rappresenta una vera e propria svolta in casa Inter.

UFFICIALE: JOAO MARIO ALLA JUVE Arriva anche il comunicato ufficiale del club dopo le visite mediche odierne al J-Medical. Date un voto a questo colpo #JoaoMario #Juventus Vai su X

Chi è Joao Mario, il terzino che arriverà alla Juventus in cambio di Alberto Costa: carriera, numeri e caratteristiche Vai su Facebook

Chi è Joao Mario, il calciatore del Porto nello scambio con la Juventus per Alberto Costa: ruolo, caratteristiche e carriera; Joao Mario is Bianconero!; Joao Mario, l'amore e l'Italia: chi è e come gioca il nuovo esterno della Juve.

Juve: Joao Mario, 'Farò di tutto per vincere trofei' - "Provo sensazioni fantastiche, so di essere arrivato nel club più importante in Italia e tra i più grandi del mondo: darò tutto per vincere titoli e ottenere grandi risultati": sono le prime parole di ... Secondo msn.com

Joao Mario Juve, adesso è ufficiale! Il portoghese è un nuovo giocatore bianconero: cifre, dettagli e il comunicato del club - Joao Mario Juve, adesso è ufficiale l’arrivo in bianconero dell’esterno portoghese: il comunicato del club João Mario è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Segnala juventusnews24.com