Jesi pomeriggio di fuoco | fiamme dietro il mercato ortofrutticolo e in altre tre zone

Jesi (Ancona), 24 luglio 2025 – Ancora fiamme a Jesi: dal pomeriggio a stasera diversi gli inneschi che avrebbero all’origine la mano dell’uomo. Nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 17, i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi in via Pasquinelli, nei pressi del mercato ortofrutticolo, per un incendio che ha interessato sterpaglie e alberi ad alto fusto. La squadra di Jesi è giunta sul posto con due autobotti e un mezzo 4×4, riuscendo a domare le fiamme prima che si propagassero allo stabile adiacente, sede del mercato ortofrutticolo. Successivamente, è stata effettuata la bonifica completa dell’area interessata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Jesi, pomeriggio di fuoco: fiamme dietro il mercato ortofrutticolo e in altre tre zone

In questa notizia si parla di: jesi - pomeriggio - fiamme - mercato

Jesi, pomeriggio di fuoco: fiamme dietro il mercato ortofrutticolo e in altre tre zone; Incendio a Jesi vicino al mercato ortofrutticolo: fiamme domate in tempo dai Vigili del fuoco; Jesi / Fiamme al bosco urbano dietro al Mercato Ortofrutticolo - Video.

Jesi, pomeriggio di fuoco: fiamme dietro il mercato ortofrutticolo e in altre tre zone - Al vaglio dei carabinieri forestali le cause e se ci sia un collegamento tra i quattro episodi. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Jesi ancora in fiamme, a fuoco sterpaglie e alberi - L'incendio a Jesi, in giornata si è verificato un vasto incendio anche a Fabriano Nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 luglio, poco prima delle 17 i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Pasquinelli ... Si legge su youtvrs.it