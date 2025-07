jesi music festival domani ai giardini pubblici women from thracia

Jesi (Ancona), 24 luglio 2025 - Il cartellone di Jesi Music Festival prosegue con il live di “Women from Thracia” domani alle 21 allo chalet lo Sbarello dei giardini pubblici di Viale Cavallotti di Jesi. «Il cuore pulsante di Jesi Music Festival è da sempre la valorizzazione non solo della buona musica ma anche dei talenti del territorio. Sono davvero orgoglioso di far salire sul palco de lo Sbarello la band made in Jesi Women from Thracia», afferma Matteo Montesi, gestore dello chalet comunale. Il programma della giornata di domani avrà inizio alle 18 con l’aperitivo con music selection by Matteo e i panini con porchetta, ciauscolo e mortadella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

