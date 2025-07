Jason Schwartzman in Artificial di Luca Guadagnino

Jason Schwartzman si unirà al cast stellare del prossimo film di Amazon MGM Studios sull’intelligenza artificiale, Artificial, diretto da Luca Guadagnino. Schwartzman si unisce a un cast che include già Andrew Garfield, Yura Borisov, Cooper Koch e Cooper Hoffman. Anche Monica Barbaro e Ike Barinholtz sono in trattativa per unirsi al cast. I dettagli ufficiali della trama sono ancora segreti, sebbene il film venga descritto come una commedia drammatica ambientata nel mondo dell’intelligenza artificiale. Sebbene non siano stati confermati, alcune fonti affermano che il film ruoterà attorno al periodo trascorso presso OpenAI nel 2023, quando il CEO Sam Altman fu licenziato e riassunto nel giro di pochi giorni. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

