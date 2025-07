J-POP Manga presenta Lore Olympus 5 | Segreti di Rachel Smythe

Dopo un periodo di difficoltà e confusioni, le cose sembrano andare nel migliore dei modi per Persephone: Hades ha lasciato Myntha e le ha apertamente dichiarato il suo amore! Ma ad Olympus i gossip malevoli non smettono mai di circolare e qualcuno vuole a tutti i costi gettare discredito sulla dolce Dea della Primavera. Prosegue la saga di Rachel Smythe, la straordinaria rilettura in chiave moderna delle turbolente vicende del pantheon greco nata su Webtoon e approdata su carta in eleganti volumi di grande formato. Dopo Lore Olympus 1: Nuova in città , Lore Olympus 2: Conseguenze, Lore Olympus 3: Il mio futuro, Lore Olympus 4: Regole, tutti editi a marchio J-POP Manga, arriva in edizione italiana un nuovo capitolo della serie! Lore Olympus 5: Segreti sarà disponibile in libreria, fumetteria e in tutti gli store online dal primo agosto. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - J-POP Manga presenta Lore Olympus 5: Segreti di Rachel Smythe

In questa notizia si parla di: olympus - lore - rachel - smythe

J-POP Manga presenta “Lore Olympus 5: Segreti” di Rachel Smythe; Tutto ciò che sappiamo su Rachel Smythe Eisner Awards; Lore Olympus, prosegue il viaggio a fumetti di Persephone tra gli dei.

Lore Olympus, prosegue il viaggio di Persephone tra gli dei - Il mio futuro, Edizioni BD, 384 pagine, 27,50 euro . Lo riporta tg24.sky.it

Lore Olympus Gets a Cookbook from Creator Rachel Smythe & Friends - Lore Olympus is getting The Official Lore Olympus Cookbook from creators Rachel Smythe, Genn McMenemy, and Diana Moutsopoulos in July. Da bleedingcool.com