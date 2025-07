It’s always sunny in philadelphia 17 porta novità sorprendente agli episodi

La serie televisiva It’s Always Sunny in Philadelphia ha attraversato oltre due decenni di trasmissione, mantenendo la sua identità distintiva nonostante alcune innovazioni nel corso degli anni. La stagione 17, recentemente andata in onda, presenta un episodio che rompe con le tradizioni storiche della produzione, offrendo una nuova interpretazione della classica sigla e adottando un tono parodico che si discosta dal passato. Questo articolo analizza i dettagli di questa novità, evidenziando come la serie continui a evolversi senza perdere i tratti fondamentali che l’hanno resa iconica. l’episodio 4 della stagione 17 non utilizza il classico tema musicale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - It’s always sunny in philadelphia 17 porta novità sorprendente agli episodi

Stella di it’s always sunny in philadelphia svela le storie che non voleva nella stagione 17 - anticipazioni sulla nuova stagione di “it’s always sunny in philadelphia”. La serie comedy statunitense, “It’s Always Sunny in Philadelphia”, si appresta a tornare con la sua 17ª stagione, prevista per il debutto il 9 luglio 2025 su FXX e disponibile in streaming su Hulu il giorno successivo.

