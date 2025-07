Italia Tutto in un attimo cade nella cisterna per l’acqua piovana tragedia | È morta annegata

Una cisterna per l’acqua piovana può rivelarsi una trappola mortale se non adeguatamente messa in sicurezza. In molte abitazioni, soprattutto in contesti in cui la raccolta dell’acqua piovana è una prassi consolidata, la presenza di serbatoi o pozzi interrati rappresenta una potenziale fonte di pericolo, soprattutto per le persone anziane che vi si avvicinano senza assistenza. In questi casi, basta un attimo di distrazione, un passo incerto, perché la routine quotidiana si trasformi in una tragedia irreversibile. La gestione autonoma di queste strutture, spesso lontane dalla supervisione diretta di altri familiari o vicini, espone chi vi si avvicina a rischi seri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia. “Tutto in un attimo”, cade nella cisterna per l’acqua piovana, tragedia: “È morta annegata”

Vasche di raccolta per l'acqua piovana in via De Amicis: eviteranno i frequenti allagamenti - Sopralluogo dell’assessore comunale alle Manutenzioni Giovanni Petralia e del consigliere comunale Daniele Bottino in via De Amicis, nel quartiere Picanello.

