Italia terrore in un villaggio turistico incendio devastante | Fuoco ovunque

Un altro violento incendio ha interrotto la tranquillità di una località turistica nel Sud Italia, mettendo a rischio la sicurezza di centinaia di persone. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, si sono rapidamente estese, rendendo necessaria un'immediata evacuazione della zona interessata. Il rogo ha colpito un'area con presenza di strutture ricettive, obbligando ospiti e personale a lasciare tutto nel giro di pochi minuti. La giornata, iniziata come una normale domenica estiva, si è trasformata in un' operazione d'emergenza. Il fumo denso ha invaso l'area circostante, mentre i soccorritori si sono trovati a fronteggiare un fronte di fuoco particolarmente esteso e difficile da contenere.

Incendio Crotone, oltre 180 persone evacuate dal villaggio turistico "Volvito": le fiamme e l'intervento dei soccorsi - Un incendio di vaste proporzioni sta interessando in queste ore l'area boschiva attorno al villaggio turistico 'Volvito' a Cirò Marina, nel Crotonese. Scrive msn.com

Incendio nel Crotonese, evacuato un villaggio turistico - Oltre 180 persone sono state evacuate dal villaggio turistico "Volvito", a Cirò Marina, nel crotonese, per un vasto incendio che ha interessato l'area attorno alla struttura e le zone boschive limitro ... Segnala msn.com