Italia ragazzina annega in mare davanti agli amici | Tutto all’improvviso!

Una giornata di sole si è trasformata in tragedia sul litorale di Pescara, quando il mare ha inghiottito una giovane vita. La ragazza si trovava in acqua con alcuni coetanei, a pochi metri dalla riva, nei pressi di uno stabilimento balneare del centro città. Poco dopo, gli amici l’hanno persa di vista. Hanno iniziato a cercarla, a chiamarla, ma senza risposta. Poi, il panico: è scattato l’allarme. A intervenire sono stati i Vigili del fuoco, arrivati sia con i mezzi di terra che con l’elicottero, supportati dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza, dalla Polizia locale e dal 118. Le ricerche sono andate avanti per oltre un’ora, scandagliando la zona in cui era stata vista l’ultima volta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, ragazzina annega in mare davanti agli amici: “Tutto all’improvviso!”

