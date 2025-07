Italia femminile Gravina | Solo applausi per le Azzurre sono state straordinarie Questo gruppo regalerà agli italiani tante altre emozioni

Italia femminile, Gravina applaude la Nazionale ricevuta dal Presidente Mattarella al Quirinale: le parole. La Nazionale di calcio femminile è stata ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per un riconoscimento che celebra l’importante risultato ottenuto durante l’ Europeo. L’occasione è stata l’opportunitĂ per il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, di esprimere parole di orgoglio e ammirazione per il gruppo delle azzurre, definendo la loro presenza come un simbolo dell’Italia che non si ferma mai e che sa rialzarsi dalle difficoltĂ . PAROLE – «Solo applausi per le Azzurre in tutto il campionato europeo sono state straordinarie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Italia femminile, Gravina: «Solo applausi per le Azzurre, sono state straordinarie. Questo gruppo regalerĂ agli italiani tante altre emozioni»

Gravina: “Il calcio femminile è in crescita, in atto una rivoluzione culturale” - Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è intervenuto in occasione dell’evento “Frecciarossa Game On, Women in Sport 2025”

Gravina “Il movimento del calcio femminile in crescita costante” - ROMA (ITALPRESS) – “Il calcio femminile sta vivendo un momento di continua evoluzione e che richiede sempre maggiore attenzione.

Gravina indica la via: «Tutte le Nazionali riprendano il modello dell’Italia femminile» - Gravina indica la via: «Tutte le Nazionali riprendano il modello dell’Italia femminile». Le dichiarazioni del presidente della Federcalcio La gioia per la storica qualificazione dell’Italia alle semifinali degli Europei femminili, un traguardo che mancava dal 1997, ha contagiato anche i vertici del calcio italiano.

L'Italia femminile da Mattarella, Girelli in lacrime per le frasi del presidente - Le azzurre di Soncin sono state ricevute al Quirinale dopo aver sfiorato l'impresa agli Europei. Lo riporta msn.com

Mattarella applaude l'Italia femminile. Girelli in lacrime: "Ogni bambina ha il diritto di sognare". Gravina può respirare - Il Presidente della Repubblica ha accolto al Quirinale la Nazionale femminile: le dichiarazioni di Mattarella, Girelli, del ct Soncin, del neo presidente del Coni Bonfiglio e del numero uno della Figc ... Da sport.virgilio.it