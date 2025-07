Italia femminile calcio ricevuta da Mattarella al Quirinale

La Nazionale femminile di calcio ha incontrato al Quirinale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’incontro è avvenuto al loro rientro dalla partecipazione a Euro Woman 2025, dove sono state sconfitte in semifinale dall’Inghilterra. “Avete reso onore alla maglia e alla bandiera del vostro Paese”, ha detto il capo dello Stato. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Italia femminile calcio ricevuta da Mattarella al Quirinale

LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: Kelly regala il sogno alle inglesi! Battute le azzurre al 120? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Il cammino delle azzurre è comunque onorevole. Non capitava da 28 anni che le azzurre si presentassero alle semifinali.

Europei di calcio femminile, l’Italia fa l’impresa e batte l’Inghilterra: le azzurre accedono alla finale - All’Italia non riesce l’impresa, l’Inghilterra batte le azzurre nella semifinale degli Europei di calcio femminile e accede alla finale.

Europei di Calcio Femminile, l’Italia dice addio alla finale: le Azzurre sconfitte dall’Inghilterra - Ginevra, 22 luglio 2025 – Sconfitta amarissima per le azzurre, battute 2-1 ai supplementari dall’Inghilterra campione in carica in semifinale ai campionati europei.

