Ancora una volta il maltempo ha colpito con forza l'Italia settentrionale, innescando una serie di fenomeni estremi che hanno messo in allerta cittadini e autorità. La combinazione di raffiche di vento impetuose, forti grandinate e precipitazioni torrenziali ha trasformato in pochi minuti una giornata d'estate in uno scenario da allarme meteo. L'improvvisa intensità degli eventi ha sorpreso molte persone, trovatesi in balia di una situazione difficile da gestire. Tetti scoperchiati, strade allagate, alberi sradicati e infrastrutture danneggiate sono solo alcune delle conseguenze di un pomeriggio che ha messo a dura prova la tenuta del territorio.

© Thesocialpost.it - Italia, è caos maltempo! Tromba d’aria e alberi sulle auto: il fiume esonda. “Anche i treni bloccati”