Istat in autostrada incidenti e morti sono aumentati del 7 per cento

I comportamenti errati alla guida più frequenti si confermano essere la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e la velocità elevata. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Istat, in autostrada incidenti e morti sono aumentati del 7 per cento

In questa notizia si parla di: istat - autostrada - incidenti - morti

Altro colpaccio della maggioranza Meloni-Salvini-Tajani: hanno proposto l'aumento dei pedaggi in autostrada dal 1 agosto, così aggiungiamo un altro po' di carovita per le vacanze (a chi se le può permettere). Però le tasse le stanno tagliando: ai colossi miliar Vai su Facebook

Istat, in autostrada incidenti e morti sono aumentati del 7 per cento; Istat: Nel 2024 incidenti e morti sulle autostrade in aumento del 7%; + 30,4%: è l’aumento incidenti mortali tra gli occupanti un autocarro.

Istat, in autostrada incidenti e morti sono aumentati del 7 per cento - I comportamenti errati alla guida più frequenti si confermano essere la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e la velocità elevata ... Secondo repubblica.it

Istat, in autostrada +7% di incidenti e morti nel 2024 - Nel 2024, gli incidenti stradali e i feriti sono aumentati (+4,1%), soprattutto sulle autostrade: in quest'ultimo caso si registra un +6,9% con un +7% di feriti e un +7,1% di morti. Si legge su ansa.it