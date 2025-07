Israele Knesset approva mozione su annessione Cisgiordania con 71 sì e 13 no | verso fine dello Stato palestinese e realizzazione Greater Israel

Il parlamento israeliano accelera il piano "Greater Israel”, in una decisione che sarĂ probabilmente esecutiva dall'autunno 2025 In Israele, la Knesset ha approvato nella giornata di mercoledì 23 luglio la mozione relativa all'annessione dei territori della Cisgiordania con 71 sì e 13 no. Que. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Israele, Knesset approva mozione su annessione Cisgiordania con 71 sì e 13 no: verso fine dello Stato palestinese e realizzazione "Greater Israel"

In questa notizia si parla di: israele - knesset - mozione - annessione

Israele, proteste antigovernative fuori dalla Knesset a Gerusalemme - Centinaia di persone si sono radunate davanti alla Knesset, il parlamento israeliano a Gerusalemme, per protestare contro il primo ministro Benjamin Netanyahu e il suo governo e chiedere un accordo per il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza.

Israele, proteste contro il governo fuori dalla Knesset a Gerusalemme - Centinaia di persone si sono radunate davanti alla Knesset, il parlamento israeliano a Gerusalemme, per protestare contro il primo ministro Benjamin Netanyahu e il suo governo e chiedere un accordo per il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza.

Israele, leader minoranza araba Ayman Odeh attacca governo Netanyahu alla Knesset: "Avete ucciso 19mila bambini a Gaza", espulso dall'aula - VIDEO - Il parlamentare ha attaccato il governo e la maggioranza, rea di portare avanti la guerra a Gaza Il leader del partito Hadash, Ayman Odeh, è stato allontanato dall'aula della Knesset dopo aver attaccato il governo di Benjamin Netanyahu.

Con 71 voti favorevoli e 13 contrari, alla Knesset è passata una mozione non vincolante a favore dell'annessione della Cisgiordania da parte di Israele. «La creazione di uno Stato palestinese rappresenta un pericolo esistenziale per Israele» Vai su X

La Knesset approva una mozione sull’annessione della Cisgiordania; Hamas risponde alla proposta di tregua. L'Onu: A Gaza la fame uccide come le bombe - Dieci morti nel centro e sud di Gaza, soldato Idf ferito; Il Parlamento di Israele approva la mozione non vincolante sull'annessione della Cisgiordania.

Israele, alla Knesset il piano per l'annessione della West Bank: l'annuncio del ministro Levin - La Knesset, il Parlamento israeliano, vuole mettere ai voti una mozione che vuole estendere la sovranità israeliana in Giudea e Samaria. Come scrive msn.com

Il parlamento di Israele approva la mozione sull’annessione della Cisgiordania - Il parlamento israeliano (Knesset) ha approvato una mozione non vincolante per estendere la sovranità alla Cisgiordania e alla Valle del Giordano con 71 voti a favore ... msn.com scrive