Tempo di lettura: 2 minuti Sono stati aggiudicati i lavori aventi ad oggetto il rifacimento della facciata, con relativa messa in sicurezza, dell’Istituto penale minorile di Airola. In tal senso decreto di aggiudicazione dei lavori, appena pubblicato al relativo Albo pretorio, a firma del Provveditore interregionale per le Opere pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, dottoressa Lorenza Dell’Aera. L’intervento, dal valore di circa 490.000 euro, sarĂ eseguito da azienda napoletana. “Si tratta di un’opera centrale e che la ComunitĂ di Airola attende da anni – fa presente il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, che da anni sta seguendo e sollecitando l’Organismo ministeriale in questione rispetto ai vari step burocratici relativi all’opera – Il prossimo passaggio – insiste il parlamentare – sarĂ quello relativo alla firma del contratto con successivo start del cantiere”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ipm Airola, aggiudicati lavori facciata. Matera: “Risultato frutto di costante interfaccia”

