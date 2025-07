Investito mentre era in bici | morto un 76enne

Non ce l’ha fatta M. A., un uomo di 76 anni che, in sella a una bicicletta a pedalata assistita, era rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto il 6 luglio scorso in viale della Liberazione. Nella mattinata di ieri, mercoledì 23 luglio, l’uomo è deceduto presso l’ospedale San Giovanni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: investito - bici - morto - 76enne

