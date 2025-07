Investimenti armi e lo Yuan | Cosa c’è dietro l’abbraccio della Cina all’Africa

Nuove infrastrutture, energie rinnovabili, manifattura, tecnologia, minerali e terre rare. La cooperazione tra la Cina e l’ Africa si estende a tutti i settori possibili e immaginabili. Da quando, nel 2000, è stato istituito il Forum sulla Cooperazione Cina-Africa (Focac) il commercio tra Pechino e la regione africana è aumentato di quasi 30 volte, mentre gli investimenti del Dragone nel continente sono aumentati di cento. La convergenza tra i due attori è stata accelerata dalla Belt and Road Initiative (Bri) ”versione 2.0” che ha fatto confluire nelle casse di vari Governi africani, soltanto nei primi sei mesi del 2025, la bellezza di 30,5 miliardi di dollari, un aumento di cinque volte su base annua. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Investimenti, armi e lo Yuan: Cosa c’è dietro l’abbraccio della Cina all’Africa

Cina: esploriamo porto verde, intelligente con vlogger dall’Africa - Unitevi al vlogger africano Daks in visita al porto di Taicang, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, e scoprite come si sta trasformando in un porto verde e intelligente.

Africa agli Africani. Onore a Ibrahim Traoré. Il capitano di 38 anni che ha preso il potere politico in Burkina Faso. Il mainstream, ma anche molti analisti pensavano sarebbe finita diversamente. Invece Traoré ha ricomprato le miniere d'oro di Boungou e Washin Vai su Facebook

