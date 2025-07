Intervento da record Operata al femore a 103 anni La signora Dina è già in piedi

Un intervento chirurgico per una frattura del femore, sostanzialmente un qualcosa che oramai rientra nella routine quotidiana per un nosocomio, che però ha le sembianze di record, o quasi, per il San Jacopo. In questi giorni, infatti, a finire sotto i ferri è stata la signora Dina alla veneranda etĂ di 103 anni: la paziente è stata operata dallo staff del dottor Luca Turelli, direttore della struttura ortopedica, in collaborazione e con il supporto del personale del blocco operatorio che invece si muove sotto l’egida della dottoressa Tania Fioravanti. L’altro aspetto che fa passare l’intervento da routinario ad incredibile è la precoce ripresa a livello deambulatorio visto che nonna Dina, dopo sole 48 ore dall’operazione, si è alzata in piedi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

