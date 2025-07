Inter Women le nerazzurre si preparano per affrontare una nuova stagione di Serie A | fissata la data in cui si svelerà il calendario

Inter Women, tutti gli aggiornamenti sulle nerazzurre e sul calendario della prossima stagione di campionato! Tutte le novitĂ . L’ Inter Women si prepara a una stagione storica, con tante novitĂ e nuove sfide all’orizzonte. Il campionato di Serie A Women 202526 prenderĂ il via nel weekend del 4-5 ottobre 2025, con un format rinnovato che vedrĂ al via 12 squadre, due in piĂą rispetto alla scorsa edizione. Un passo importante per l’intero movimento, che punta sempre piĂą in alto in termini di competitivitĂ e spettacolo. Il calendario ufficiale verrĂ svelato giovedì 25 luglio, a partire dalle ore 14, in diretta sul sito figc. 🔗 Leggi su Internews24.com

